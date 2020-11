Scivola in un dirupo alle pendici del Vesuvio, 84enne salvato dai carabinieri (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Era uscito nel pomeriggio di ieri per raccogliere i funghi ma non aveva fatto rientro a casa. Così i familiari di un anziano di 84 anni di Ercolano hanno chiesto l’aiuto dei carabinieri. Un anziano di 84 anni, uscito nel pomeriggio, non aveva più fatto rientro a casa. Le ricerche sono partite immediatamente nell’intera cittadina e nei comuni limitrofi. Decine di militari impegnati in operazioni di ricerca rese particolarmente difficili dal buio e dalla varietà paesaggistica dell’area vesuviana. Dopo molte ore, intorno alle due di questa notte, i carabinieri hanno individuato la sua auto alle pendici del Vesuvio. Hanno poi sentito delle grida provenire dalla vegetazione. Ed è proprio in un dirupo generato dalle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Era uscito nel pomeriggio di ieri per raccogliere i funghi ma non aveva fatto rientro a casa. Così i familiari di un anziano di 84 anni di Ercolano hanno chiesto l’aiuto dei. Un anziano di 84 anni, uscito nel pomeriggio, non aveva più fatto rientro a casa. Le ricerche sono partite immediatamente nell’intera cittadina e nei comuni limitrofi. Decine di militari impegnati in operazioni di ricerca rese particolarmente difficili dal buio e dalla varietà paesaggistica dell’area vesuviana. Dopo molte ore, intornodue di questa notte, ihanno individuato la sua autodel. Hanno poi sentito delle grida provenire dalla vegetazione. Ed è proprio in ungenerato d...

