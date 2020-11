Sci alpino: Petra Vlhova, a Levi per fare doppietta. E scappare in classifica generale (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ la favorita numero uno. Ma anche l’atleta con più pressione, perché gli occhi sono puntati su di lei anche come possibile vincitrice della sfera di cristallo generale. Con tante incognite che gravano sulla Shiffrin, infatti, Petra Vlhova vuole diventare la prima sciatrice slovacca (uomini compresi) a conquistare la Coppa del Mondo di sci alpino. Può farcela, eccome: resta da capire se reggerà la pressione forte che grava su di lei. Quanto visto il 17 ottobre a Soelden è significativo in questo senso: una prima manche senza ne capo ne coda, una seconda da regina assoluta. Morale: terzo posto in rimonta e buona fiducia incamerata. Ma ora Petra vuole imporsi nelle prossime tre gare con 300 punti in palio, dai due slalom a Levi (dove ha già vinto), al parallelo di Lech, settimana ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ la favorita numero uno. Ma anche l’atleta con più pressione, perché gli occhi sono puntati su di lei anche come possibile vincitrice della sfera di cristallo. Con tante incognite che gravano sulla Shiffrin, infatti,vuole diventare la prima sciatrice slovacca (uomini compresi) a conquistare la Coppa del Mondo di sci. Può farcela, eccome: resta da capire se reggerà la pressione forte che grava su di lei. Quanto visto il 17 ottobre a Soelden è significativo in questo senso: una prima manche senza ne capo ne coda, una seconda da regina assoluta. Morale: terzo posto in rimonta e buona fiducia incamerata. Ma oravuole imporsi nelle prossime tre gare con 300 punti in palio, dai due slalom a(dove ha già vinto), al parallelo di Lech, settimana ...

RaiSport : #Covid_19: positivo anche l'azzurro Manfred #Moelgg ?? L'atleta è ricoverato in ospedale a Brunico?? - trekking_it : ??Cortina d'Ampezzo: i lavori per i nuovi impianti necessari ai mondiali di sci e alle Olimpiadi Invernali stanno at… - infoitsport : Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna in gara: pronta per lo slalom di Levi! La Regina rientra dopo 300 giorni di asse… - infoitsport : Sci alpino: Mikaela Shiffrin, dubbi in Lapponia. L’incognita è la sfera emotiva. E in velocità… - OA_Sport : Tutto vero! Solo Manuela per il momento negativa perché si trovava da altre parti. In bocca al lupo gigante a tutta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, esordio internazionale per il tifernate Giacomo Meozzi Umbriadomani Covid: positivo anche l'azzurro Manfred Moelgg

Il campione azzurro di sci Manfred Moelgg è risultato positivo al Covid ed attualmente è ricoverato in ospedale a Brunico. Il 38enne veterano della squadra italiana di coppa del mondo - riferisce il ...

Manfred Moelgg positivo al coronavirus: è ricoverato nell’ospedale di Brunico

Manfred Moellg è ricoverato in ospedale a Brunico dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata diffusa dal quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Alll’in ...

Il campione azzurro di sci Manfred Moelgg è risultato positivo al Covid ed attualmente è ricoverato in ospedale a Brunico. Il 38enne veterano della squadra italiana di coppa del mondo - riferisce il ...Manfred Moellg è ricoverato in ospedale a Brunico dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata diffusa dal quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Alll’in ...