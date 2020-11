Salernitana | arriva il 3-0 Ora la Cremonese per la vetta

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Salerno – Lasi riprende quanto le appartiene: regolamento alla mano, i tre punti che non potè conquistare sul campo il 31 ottobre a causa della (annunciata) assenza dell’avversario, la Reggiana; classifica alla mano, il secondo posto in classifica dopo sette giornate. Posizione che lunedì potrà essere corroborata battendo lache, all’Arechi,da ultima con undici punti di distacco anche se con una partita in più da disputare. Per definire la questione, nei fatti già sostanzialmente indirizzata verso un esito alquanto scontato, c’è voluto l’approfondimento del giudice sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti. Il comunicato riporta: “Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’arbitro circa la gara non iniziata per mancata presentazione della ...