Saelemaekers: “Sono contento, sono in fiducia. Il Milan può lottare per il vertice” (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato da Milan TV, Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato del momento in casa rossonera e del suo impatto nel calcio italiano, il rapporto con mister Pioli e compagni e di quanto sia importante sentire la fiducia dell’ambiente: “sono contento, ho la fiducia del mister e della squadra, è molto importante per me e ovviamente per tutti nella vita. Sentire la fiducia ti fa lavorare bene su ogni cosa. Se posso continuare così e continuare aiutare è la cosa più importante per me. sono contento e voglio continuare a far bene. Spero di migliorare ogni giorno per poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore per questa squadra”. Pochi gol: “Per me è molto importante ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato daTV, Alexis, centrocampista del, ha parlato del momento in casa rossonera e del suo impatto nel calcio italiano, il rapporto con mister Pioli e compagni e di quanto sia importante sentire ladell’ambiente:, ho ladel mister e della squadra, è molto importante per me e ovviamente per tutti nella vita. Sentire lati fa lavorare bene su ogni cosa. Se posso continuare così e continuare aiutare è la cosa più importante per me.e voglio continuare a far bene. Spero di migliorare ogni giorno per poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore per questa squadra”. Pochi gol: “Per me è molto importante ...

