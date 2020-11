Real Madrid | Sergio Ramos ai box per una lesione muscolare

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Dopo essersi sottoposto ad accertamenti, è stata diagnosticata unadel bicipite femorale della gamba destra. Le condizioni diverranno valutate quotidianamente“, questa la nota del, che ha fatto chiarezza in merito alle condizioni di. Il difensore spagnolo aveva infatti abbandonato il campo anzitempo nell’amichevole contro la Germania, non lasciando trasparire buoni segnali. Dopo i due rigori sbagliati contro la Svizzera, il capitano dei Blancos difficilmente scenderà in campo nella sfida di Champions League contro l’Inter, a conferma che il periodo che sta vivendo è tutt’altro che positivo. SportFace.