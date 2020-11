Ora Bertolaso lancia l'allarme: "Ecco quando arriverà la terza ondata" (Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Bernasconi L'ex capo della Protezione civile mette in guardia: "Non ci libereremo del Covid-19 a Natale". E fissa già la "data" della terza ondata Il nuovo coronavirus non sembra intenzionato a darci tregua. E mentre l'Italia sta combattendo ancora contro la seconda ondata del Covid-19, l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, lancia un altro allarme, prevedendo la possibilità di una terza ondata, che potrebbe colpire il nostro Paese tra febbraio e marzo, a un anno esatto dalla scoperta dei primi casi a Codogno. "Ieri abbiamo fatto una riunione a Perugia", ha spiegato intervendo a Radio 105 Bertolaso, ora consulente della Regione Umbria per l'emergenza coronavirus. Al centro della riunione anche il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Bernasconi L'ex capo della Protezione civile mette in guardia: "Non ci libereremo del Covid-19 a Natale". E fissa già la "data" dellaIl nuovo coronavirus non sembra intenzionato a darci tregua. E mentre l'Italia sta combattendo ancora contro la secondadel Covid-19, l'ex capo della protezione civile, Guidoun altro, prevedendo la possibilità di una, che potrebbe colpire il nostro Paese tra febbraio e marzo, a un anno esatto dalla scoperta dei primi casi a Codogno. "Ieri abbiamo fatto una riunione a Perugia", ha spiegato intervendo a Radio 105, ora consulente della Regione Umbria per l'emergenza coronavirus. Al centro della riunione anche il ...

