“Non siamo noi ad inquinare Ora basta con le accuse” (Di giovedì 19 novembre 2020) di Erika Noschese E’ sempre più vicina la delocalizzazione delle fonderie Pisano a Buccino. Mentre il Consiglio di Stato prende tempo per decidere sul ricorso avanzato dal sindaco di Buccino Nicola Parisi l’Asi Salerno procede spedito l’iter per il trasferimento dell’opificio di via dei Greci. Un altro passo, infatti, è stato compiuto: ora c’è anche la delibera per il lotto ex Metalli e Derivati, aggiudicato la scorsa estate con bando e manca solo la firma del contratto per completare la procedura di trasferimento dell’insediamento industriale. Una decisione che spinge Guido Pisani, presidente delle Fonderie Pisano & C, a scrivere nuovamente al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, al presidente della Provincia Michele Strianese e ai sindaci di Salerno e Buccino, rispettivamente Vincenzo Napoli e Nicola ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 novembre 2020) di Erika Noschese E’ sempre più vicina la delocalizzazione delle fonderie Pisano a Buccino. Mentre il Consiglio di Stato prende tempo per decidere sul ricorso avanzato dal sindaco di Buccino Nicola Parisi l’Asi Salerno procede spedito l’iter per il trasferimento dell’opificio di via dei Greci. Un altro passo, infatti, è stato compiuto: ora c’è anche la delibera per il lotto ex Metalli e Derivati, aggiudicato la scorsa estate con bando e manca solo la firma del contratto per completare la procedura di trasferimento dell’insediamento industriale. Una decisione che spinge Guido Pisani, presidente delle Fonderie Pisano & C, a scrivere nuovamente al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, al presidente della Provincia Michele Strianese e ai sindaci di Salerno e Buccino, rispettivamente Vincenzo Napoli e Nicola ...

