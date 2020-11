Napoli-Milan, il titolo è un sogno che a volte può essere molto ingombrante: test Scudetto tra mille difficoltà (Di giovedì 19 novembre 2020) Napoli e Milan si sfidano domenica 22 novembre alle 20,45 per conoscere le loro ambizioni e per capire se la parola “Scudetto” potrà entrare seriamente nel dizionario delle due squadre da qui a fine campionato. Gattuso si arrabbia solo a sentire nominare la parola “Scudetto”, mentre Pioli fa spallucce, non conferma e non smentisce l’obiettivo. Entrambi gli allenatori sanno che con Juve e Inter in leggera difficoltà là davanti c’è spazio per inserirsi. E così, domenica sera al San Paolo si sfidano la terza contro la prima della classe, che dopo 7 giornate già qualcosa significa. E se il Napoli in campionato ha già perso due volte, ma ha vinto tutte le altre gare, il Milan non conosce il significato della parola sconfitta ormai da diciannove turni in Italia, l’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)si sfidano domenica 22 novembre alle 20,45 per conoscere le loro ambizioni e per capire se la parola “” potrà entrare seriamente nel dizionario delle due squadre da qui a fine campionato. Gattuso si arrabbia solo a sentire nominare la parola “”, mentre Pioli fa spallucce, non conferma e non smentisce l’obiettivo. Entrambi gli allenatori sanno che con Juve e Inter in leggera difficoltà là davanti c’è spazio per inserirsi. E così, domenica sera al San Paolo si sfidano la terza contro la prima della classe, che dopo 7 giornate già qualcosa significa. E se ilin campionato ha già perso due, ma ha vinto tutte le altre gare, ilnon conosce il significato della parola sconfitta ormai da diciannove turni in Italia, l’ultimo ...

Vedo bene anche Elmas nel terzetto di centrocampo con un ritorno al 4-3-3. Non mi dispiacerebbe vedere un Napoli che alterna i due moduli. Il Milan non perde da marzo, giocare con un centrocampista in ...

