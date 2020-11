Mancini | Il bacio di Vialli al pallone | un gesto meraviglioso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) “La mia sul Covid era solo una vignetta che fa ridere, non era una mancanza di rispetto ma in Italia si strumentalizza tutto. A me dispiace che la mia squadra non possa essere seguita con un momento di totale gioia e divertimento come sarebbe in tempi normali. Invece è un dispiacere aver perso tante persone anziane che sono il nostro passato e ci hanno messo al mondo”.Così Roberto, collegato da casa con Rai Sport, ha risposto a una domanda sul Covid e il momento che sta vivendo il Paese, al quale comunque la sua Nazionale, con il suo bel gioco, regala momenti di gioia”.“Sono stati bravi i giocatori. Io ho chiesto di provare a fare qualcosa di diverso - dice tornando a parlare di calcio - e siccome non ci vediamo mai non lavoriamo sulla parte atletica. Noi li facciamo recuperare e lavoriamo sulla parte tecnico-tattica. E diciamo che è andata bene ma sono stati ...