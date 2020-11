La Lega è in calo nei sondaggi e torna ai livelli di maggio 2018. Giù anche Pd e M5s (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - La Lega cala ancora nei sondaggi e torna ai livelli che aveva alla vigilia della formazione del governo gialloverde, nel maggio 2018. In flessione anche Pd e M5s, mentre guadagnano terreno Fratelli d'Italia e l'area liberal del centrosinistra liberal costituita da Azione di Calenda e da +Europa che di recente hanno costituito una componente parlamentare unitaria all'interno dei gruppi misti di Camera e Senato. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, il Carroccio perde 0,3 punti, scendendo al 23,7%. Stessa perdita per i dem, che flettono al 20,4%, mentre i 5 stelle arretrano di 0,2 punti, al 15,0%. In territorio positivo anche questa settimana il partito di Giorgia Meloni che guadagna 0,1 punti, portandosi al ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Lacala ancora neie torna aiche aveva alla vigilia della formazione del governo gialloverde, nel. In flessionePd e M5s, mentre guadagnano terreno Fratelli d'Italia e l'area liberal del centrosinistra liberal costituita da Azione di Calenda e da +Europa che di recente hanno costituito una componente parlamentare unitaria all'interno dei gruppi misti di Camera e Senato. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, il Carroccio perde 0,3 punti, scendendo al 23,7%. Stessa perdita per i dem, che flettono al 20,4%, mentre i 5 stelle arretrano di 0,2 punti, al 15,0%. In territorio positivoquesta settimana il partito di Giorgia Meloni che guadagna 0,1 punti, portandosi al ...

