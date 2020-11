Inferno tra le mura di casa: chiede continuamente soldi ai genitori per la droga e li minaccia. Allontanato figlio violento (Di giovedì 19 novembre 2020) Durava da anni l’Inferno tra le mura domestiche per una coppia di anziani di Cisterna, costretta a vivere in un costante stato d’ansia causato dai comportamenti estremamente violenti e vessatori del figlio, P. A. classe 1977, tossicodipendente e residente nella casa genitoriale. I fatti In più di un caso gli agenti del Commissariato erano dovuti intervenire, nei mesi scorsi, per contenere la furia dell’uomo, al fine anche di impedirgli di devastare l’abitazione e proteggere i genitori terrorizzati. Era anche accaduto agli agenti, durante uno degli interventi, di rinvenire e sequestrare alcuni grammi di cocaina per uso personale. A seguito delle indagini, coordinate dalla Procura di Latina, si appurava come l’uomo pretendesse continuamente denaro dagli anziani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Durava da anni l’tra ledomestiche per una coppia di anziani di Cisterna, costretta a vivere in un costante stato d’ansia causato dai comportamenti estremamente violenti e vessatori del, P. A. classe 1977, tossicodipendente e residente nellaale. I fatti In più di un caso gli agenti del Commissariato erano dovuti intervenire, nei mesi scorsi, per contenere la furia dell’uomo, al fine anche di impedirgli di devastare l’abitazione e proteggere iterrorizzati. Era anche accaduto agli agenti, durante uno degli interventi, di rinvenire e sequestrare alcuni grammi di cocaina per uso personale. A seguito delle indagini, coordinate dalla Procura di Latina, si appurava come l’uomo pretendessedenaro dagli anziani ...

