"In programma per l'anno prossimo". Vespa, annuncio a sorpresa: schiaffo ai criticoni, dove lo vedremo impegnarsi presto (Di giovedì 19 novembre 2020) Bruno Vespa è stato duramente attaccato dopo la puntata di Agorà, il programma di Rai 3 nel quale ha spiegato il titolo del suo nuovo libro "Perchè l'Italia amò Mussolini". Giustificazioni che hanno subito fomentato la polemica, tanto che il conduttore di Porta a Porta è stato costretto a replicare: "A proposito delle polemiche successive a mie affermazioni ieri ad Agorà sugli anni del consenso a Mussolini, vorrei innanzitutto presentare alcune referenze - esordisce Vespa - Negli anni scorsi ho curato al Vittoriano due mostre sulle leggi razziali con Marcello Pezzetti, lo storico italiano più autorevole della Shoah. Ho accompagnato l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella visita a una di esse. Nel mio documentario sul 1948 trasmesso dalla Rai ho ripercorso con Liliana Segre lo strazio della sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Brunoè stato duramente attaccato dopo la puntata di Agorà, ildi Rai 3 nel quale ha spiegato il titolo del suo nuovo libro "Perchè l'Italia amò Mussolini". Giustificazioni che hsubito fomentato la polemica, tanto che il conduttore di Porta a Porta è stato costretto a replicare: "A proposito delle polemiche successive a mie affermazioni ieri ad Agorà sugli anni del consenso a Mussolini, vorrei innanzitutto presentare alcune referenze - esordisce- Negli anni scorsi ho curato al Vittoriano due mostre sulle leggi razziali con Marcello Pezzetti, lo storico italiano più autorevole della Shoah. Ho accompagnato l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella visita a una di esse. Nel mio documentario sul 1948 trasmesso dalla Rai ho ripercorso con Liliana Segre lo strazio della sua ...

stanzaselvaggia : Incredibile quello che è successo ad @albmatano e @vitaindiretta. È bastato inquadrare un paziente COL COVID in un… - romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - giorgio_gori : Per la serie “come passa il tempo”: trent’anni fa, dalla costola di #MaiDireBanzai, nasceva #MaiDireGol, il program… - ginnydasosa : RT @SadGirl74108218: Possiamo far durare il collegio ore e ore senza tagliare le lezioni? Sono, per me, le cose più interessanti di questo… - GiusySib : @federica1119 Guarda lo spero sia per lui così si riprende che per me così smetto di vedere questo schifo di programma -

Ultime Notizie dalla rete : programma per Attività internazionale: NextGenerationEU, il programma per la ripresa Ipsoa Autumn Nations Cup, focolaio Fiji: cancellato il match contro l'Italia

Il test-match fra Italia e Isole Fiji, in programma allo stadio Del Conero di Ancona sabato alle 13,45, e valido per la 2/a giornata della Autumn Nations Cup, è stato cancellato a causa ...

Caro Babbo Natale, scusa il disturbo sono solo un’ora di scuola asincrona. Lo so, suona male

Caro Babbo Natale, scusa se ti disturbo, in questo periodo riceverai un sacco di posta. Del resto è un periodo in cui scriversi va molto, sarà che siamo tutti chiusi in casa. I medici scrivono lettere ...

Il test-match fra Italia e Isole Fiji, in programma allo stadio Del Conero di Ancona sabato alle 13,45, e valido per la 2/a giornata della Autumn Nations Cup, è stato cancellato a causa ...Caro Babbo Natale, scusa se ti disturbo, in questo periodo riceverai un sacco di posta. Del resto è un periodo in cui scriversi va molto, sarà che siamo tutti chiusi in casa. I medici scrivono lettere ...