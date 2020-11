Il Tar di Bari lascia la scelta ai genitori degli alunni | “Scuole elementari e medie aperte | ma è possibile scegliere la didattica a distanza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’ordinanza “vecchia” di stop allain presenza a causa del Covid è stata superata da un nuovo provvedimento di pari valore e dal Dpcm del 3 novembre: il Tar diha così dichiarato improcedibili i ricorsi die del Codacons,ndo di fattole scuolein Puglia con la possibilità per ciascuna famiglia diper i propri figli laintegrata a distanza. A valere, insomma, ancora oggi, è la seconda ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, assunta appena dopo che con decreto monocratico era stata annullata la prima. Sempre dal Tar. È un groviglio tecnico quello affrontato che porta, di fatto, a nessun cambiamento. Per lo meno non fino al 3 dicembre, ...