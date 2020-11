Giornata mondiale della filosofia 2020: tema, data, storia e tutto ciò che devi sapere (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi, 19 novembre 2020, è la Giornata mondiale della filosofia, che ricorda l’importanza della filosofia in tempi di crisi. La ricorrenza si celebra il terzo giovedì di novembre di ogni anno per rafforzare l’impegno delle persone nei confronti della filosofia promuovendo l’analisi, la ricerca e gli studi filosofici sulle principali questioni contemporanee. Aumenta anche la consapevolezza sull’importanza della filosofia. L’edizione 2020 della Giornata mondiale della filosofia si celebra quest’anno il 19 e il 20 novembre. Giornata mondiale della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi, 19 novembre, è la, che ricorda l’importanzain tempi di crisi. La ricorrenza si celebra il terzo giovedì di novembre di ogni anno per rafforzare l’impegno delle persone nei confrontipromuovendo l’analisi, la ricerca e gli studi filosofici sulle principali questioni contemporanee. Aumenta anche la consapevolezza sull’importanza. L’edizionesi celebra quest’anno il 19 e il 20 novembre....

Essere adolescenti ai tempi del Covid-19

David J., 19 anni, Duino. Il 20 novembre ricorre la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che mai come quest’anno ha importanza celebrare, a causa della pandemia di Covid-19, una ...

