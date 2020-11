Gabbia: «Dobbiamo essere ambiziosi e cercare di vincere ogni partita» (Di giovedì 19 novembre 2020) Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le sue dichiarazioni in vista del Napoli Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il difensore rossonero ha parlato della situazione in casa Milan in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: Sul Napoli – «Sarà una partita difficile contro una squadra che sta facendo benissimo, sarà emozionante e difficile, ma se noi del Milan vogliamo raggiungere gli obiettivi che la società merita Dobbiamo cercare di vincere» Sul momento – «Siamo contenti ma sappiamo che il percorso è ancora lungo, forse adesso porci obiettivi non è la scelta migliore, Dobbiamo essere ambiziosi e cercare di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Matteo, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le sue dichiarazioni in vista del Napoli Matteoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il difensore rossonero ha parlato della situazione in casa Milan in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: Sul Napoli – «Sarà unadifficile contro una squadra che sta facendo benissimo, sarà emozionante e difficile, ma se noi del Milan vogliamo raggiungere gli obiettivi che la società meritadi» Sul momento – «Siamo contenti ma sappiamo che il percorso è ancora lungo, forse adesso porci obiettivi non è la scelta migliore,di ...

