Debellata “con tutta probabilità” la mutazione del coronavirus nei visoni in Danimarca (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non ci sono stati nuovi casi della versione mutata ‘Cluster 5’ dal 15 settembre e ciò ha indotto le autorità sanitarie danesi a concludere che questa versione sia stata con tutta probabilità Debellata”. L’annuncio arriva dalla ministra della sanità danese Ellen Trane Nørby, che dà conto della scomparsa della versione mutata del nuovo ceppo di coronavirus individuata nei visoni in Danimarca. Un caso che ha portato alle dimissioni del ministro dell’Agricoltura Mogens Jensen dopo la scoperta di un focolaio di contagi in un allevamento. Jensen ha reso noto di aver presentato le sue dimissioni nelle mani della premier Mette Frederiksen dopo che il governo aveva annunciato il piano per l’abbattimento straordinario di 17 milioni di visoni varato senza il sostegno di una legge adeguata. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non ci sono stati nuovi casi della versione mutata ‘Cluster 5’ dal 15 settembre e ciò ha indotto le autorità sanitarie danesi a concludere che questa versione sia stata conprobabilità”. L’annuncio arriva dalla ministra della sanità danese Ellen Trane Nørby, che dà conto della scomparsa della versione mutata del nuovo ceppo diindividuata neiin. Un caso che ha portato alle dimissioni del ministro dell’Agricoltura Mogens Jensen dopo la scoperta di un focolaio di contagi in un allevamento. Jensen ha reso noto di aver presentato le sue dimissioni nelle mani della premier Mette Frederiksen dopo che il governo aveva annunciato il piano per l’abbattimento straordinario di 17 milioni divarato senza il sostegno di una legge adeguata. Il ...

