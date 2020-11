Covid, una speranza dal Politecnico: molecola sintetica per fermare il virus (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - Una molecola sintetica che promette di "fermare la replicazione" del coronavirus Sars-CoV-2 è stata individuata da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano , ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - Unache promette di "la replicazione" del coronaSars-CoV-2 è stata individuata da un gruppo di ricercatori deldi Milano , ...

OrnellaVanoni : Sono rinata! Il covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima n… - myrtamerlino : Abbiamo l'#ossigeno, ma mancano le #bombole perché c'è chi ha creato un mercato nero ignobile. La gente muore e c'è… - Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia le terapie intensive oltre la soglia in 17 regioni. Erano 10 una settimana fa, la criticità si es… - diTerralba : Ma è mai possibile che l’Italia, con una sanità pubblica di cui (quasi) tutti cantano lodi sperticate, abbia il 3^… - RiccardoLuna : Un grande round di investimento, guidato da alcuni dei big del settore a livello globale che per la prima volta inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid una Covid, una speranza dal Politecnico: molecola sintetica per fermare il virus IL GIORNO Covid, scende Rt: quando finisce la seconda ondata, parla Merler

Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento, è l’epidemiologo che si occupa di elaborare i dati sulla diffusione del ...

Il Covid frena gli interventi al pancreas

La paura del Covid e le difficoltà organizzative di molti ospedali hanno causato un calo del 22% dei pazienti operati di tumore al pancreas nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso semestre d ...

Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento, è l’epidemiologo che si occupa di elaborare i dati sulla diffusione del ...La paura del Covid e le difficoltà organizzative di molti ospedali hanno causato un calo del 22% dei pazienti operati di tumore al pancreas nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso semestre d ...