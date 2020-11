Coronavirus, Conte: “Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio, senza veglioni, baci e abbracci. Occorre buonsenso” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Il Governo non ha la palla di vetro, anche se ci sono primi segnali positivi. Non possiamo prevedere la situazione epidemiologica in prossimità del Natale. Dobbiamo predisporci ad un Natale più sobrio, senza veglioni, baci e abbracci. Pagheremmo a gennaio con più decessi”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea dell’Anci. “Al di là delle valutazioni scientifiche Occorre buonsenso. Una settimana di socialità – ha aggiunto il presidente del Consiglio – scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a un Natale più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) “Il Governo non ha la palla di vetro, anche se ci sono primi segnali positivi. Non possiamo prevedere la situazione epidemiologica in prossimità del. Dobbiamo predisporci ad unpiù. Pagheremmo a gennaio con più decessi”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeintervenendo all’assemblea dell’Anci. “Al di là delle valutazioni scientifichebuonsenso. Una settimana di socialità – ha aggiunto il presidente del Consiglio – scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamoa unpiù ...

