Concorso ATA posti residui ex lsu, Azzolina: bando tra poche settimane (Di giovedì 19 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, interviene in diretta sulla propria pagina Facebook, per illustrare i contenuti della legge di Bilancio approvata dal Governo, ora al vaglio del Parlamento. La ministra ha annunciato l'arrivo del bando per le ulteriori internalizzazioni del personale ex lsu. L'articolo .

