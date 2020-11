Carolina Casiraghi | in intimo davanti allo specchio sembra una fata – FOTO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 19 novembre 2020)e un nuovo scatto che lascia senza parole, la influencer e imprenditrice inmette in mostra un fisico spettacolare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daCristina®? (@off) Avrà anche iniziato a postare scatti su Instagram per sbaglio, come ha sempre raccontato, stuzzicata dagli amici. L'articolo proviene da YesLife.it.