Calciomercato Juventus, delusione Paratici: addio a due obiettivi? (Di giovedì 19 novembre 2020) Calciomercato Juventus NEWS – Stiamo tutti vivendo un periodo complicato, ma non si pensi che il calcio non sia da meno. Le società soffrono, faticano a fare profitti, specialmente senza alcuni introiti importanti come i biglietti per lo stadio. Certe cifre per molte squadre non sono più raggiungibili e la Juventus è una di queste. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, le casse bianconere sono rimaste a secco e gli acquisti sono sempre stati ponderati in base alla liquidità disponibile, con la pandemia la situazione è peggiorata. I tifosi parlano e sognano grandi nomi, giovani talenti da tutta ...

