Benfica, colpo in difesa: c'è Lucas Verissimo (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo l'ala destra Everton , lanciato nel Gremio dall'ex romanista Renato Portaluppi , il Benfica torna a comprare in Brasile: sta chiudendo con il Santos la trattativa per Lucas Verissimo , 25 anni, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo l'ala destra Everton , lanciato nel Gremio dall'ex romanista Renato Portaluppi , iltorna a comprare in Brasile: sta chiudendo con il Santos la trattativa per, 25 anni, ...

sportli26181512 : Benfica, colpo in difesa: c’è Lucas Verissimo: Trattativa in fase di chiusura per il centrale brasiliano del Santos… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Roma, UFFICIALE: colpo a sorpresa di #Friedkin, è #TiagoPinto il nuovo dg. Arriva dal #Benfica - cmdotcom : #Roma, UFFICIALE: colpo a sorpresa di #Friedkin, è #TiagoPinto il nuovo dg. Arriva dal #Benfica… - PaolaDiCaro : @strumentiumani È bellissimo perché il pezzo comincia con ‘il suo Benfica sta mettendo a segno il colpo Cavani!’. Ehm... -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica colpo Benfica, colpo in difesa: c’è Lucas Verissimo Corriere dello Sport.it I Friedkin hanno scelto: Pinto direttore generale

Fece colpo. Al punto che poco dopo venne invitato a lavorare per il Benfica come responsabile della Polisportiva. Facendo un grande lavoro. Vincendo oltre cinquanta trofei. Sfruttando la sua laurea in ...

Tiago Pinto, dal Portogallo: "La Roma ha preso un ammaliatore, prepara sorprese ai calciatori"

Dal Portogallo dicono un gran bene dell'ultimo colpo messo a segno da Friedkin per la dirigenza della sua nuova Roma.

Fece colpo. Al punto che poco dopo venne invitato a lavorare per il Benfica come responsabile della Polisportiva. Facendo un grande lavoro. Vincendo oltre cinquanta trofei. Sfruttando la sua laurea in ...Dal Portogallo dicono un gran bene dell'ultimo colpo messo a segno da Friedkin per la dirigenza della sua nuova Roma.