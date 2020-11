Arrestato Domenico Tallini: "Sapeva di favorire la 'ndrangheta in cambio di voti" (Di giovedì 19 novembre 2020) Venticinque indagati, 19 persone arrestate. Alcune in carcere altre ai domiciliari. Dopo giorni in cui è stata al centro del dibattito per la querelle (non ancora risolta) sul commissario straordinario alla Sanità, la Calabria si è svegliata con un’altra vicenda che la porta alla ribalta delle cronache nazionali. È stata chiamata Farmabusiness l’operazione della procura distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, che ha portato agli arresti domiciliari, tra gli altri, di Domenico Tallini, esponente di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale calabrese. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Secondo la tesi della procura, avallata dal gip, avrebbe contribuito a rafforzare i Grande Aracri, famiglia ’ndranghetista di Cutro, in provincia di Crotone. In ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Venticinque indagati, 19 persone arrestate. Alcune in carcere altre ai domiciliari. Dopo giorni in cui è stata al centro del dibattito per la querelle (non ancora risolta) sul commissario straordinario alla Sanità, la Calabria si è svegliata con un’altra vicenda che la porta alla ribalta delle cronache nazionali. È stata chiamata Farmabusiness l’operazione della procura distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, che ha portato agli arresti domiciliari, tra gli altri, di, esponente di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale calabrese. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e selettorale politico mafioso. Secondo la tesi della procura, avallata dal gip, avrebbe contribuito a rafforzare i Grande Aracri, famiglia ’ndranghetista di Cutro, in provincia di Crotone. In ...

