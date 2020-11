Spari in strada nel Napoleano per rapina e per lite, due feriti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due diversi episodi di Spari in strada nel Napoletano. Il primo ad Acerra alle 17.45 in via Pio La Torre. Un automobilista 32enne incensurato ha tamponato uno scooter con due ragazzi a bordo; l’urto era lieve, ma ne è nata una discussione e l’uomo ha dato un piccolo schiaffo alla nuca di uno dei due ragazzi. Questi ha chiamato il fratello, che ha preso la pistola e sparato contro il 32enne, ferendolo alla mano destra. L’uomo si è recato prima al pronto soccorso di Villa dei fiori, poi alla polizia per denunciare l’accaduto. Secondo quanto si è appreso, l’aggressore sarebbe già noto alle forze dell’ordine ed è ricercato. Sul posto, trovati due bossoli e una cartuccia. Il secondo episodio è accaduto a Pozzuoli alle 18. Secondo il racconto di un pregiudicato per reati contro il patrimonio di 43 anni, mentre questi era ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due diversi episodi diinnel Napoletano. Il primo ad Acerra alle 17.45 in via Pio La Torre. Un automobilista 32enne incensurato ha tamponato uno scooter con due ragazzi a bordo; l’urto era lieve, ma ne è nata una discussione e l’uomo ha dato un piccolo schiaffo alla nuca di uno dei due ragazzi. Questi ha chiamato il fratello, che ha preso la pistola e sparato contro il 32enne, ferendolo alla mano destra. L’uomo si è recato prima al pronto soccorso di Villa dei fiori, poi alla polizia per denunciare l’accaduto. Secondo quanto si è appreso, l’aggressore sarebbe già noto alle forze dell’ordine ed è ricercato. Sul posto, trovati due bossoli e una cartuccia. Il secondo episodio è accaduto a Pozzuoli alle 18. Secondo il racconto di un pregiudicato per reati contro il patrimonio di 43 anni, mentre questi era ...

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Spari in strada nel napoletano, ferite due persone - NapoliToday : #Cronaca Spari in strada nel napoletano, ferite due persone - PascoliniBruno : @Chirerri Il ritorno di Hendry? E quando poi sparì del tutto per chi diceva è stato un male per chi diceva è stato… - elturro666 : E quando poi sparì del tutto A chi diceva 'È stato un male' A chi diceva 'È stato un bene' Raccomandò 'Non vi convi… - atbparts : Gioventù bruciata e gare auto in strada? No, spari col turbodiesel lungo il fiume [video thai] #automotive #cars… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari strada Spari in strada nel Napoleano per rapina e per lite, due feriti anteprima24.it Spari in strada nel Napoleano per rapina e per lite, due feriti

Napoli – Due diversi episodi di spari in strada nel Napoletano. Il primo ad Acerra alle 17.45 in via Pio La Torre. Un automobilista 32enne incensurato ha tamponato uno scooter con due ragazzi a bordo; ...

Torre Annunziata 69 nuovi casi covid nelle ultime 48 ore

Sono 69 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 63 guarigioni. Il dato tiene anche conto dell’inserimento nella piattaforma di pazi ...

Napoli – Due diversi episodi di spari in strada nel Napoletano. Il primo ad Acerra alle 17.45 in via Pio La Torre. Un automobilista 32enne incensurato ha tamponato uno scooter con due ragazzi a bordo; ...Sono 69 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 63 guarigioni. Il dato tiene anche conto dell’inserimento nella piattaforma di pazi ...