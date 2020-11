Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C (Di giovedì 19 novembre 2020) Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato. Serie C girone A CLICCA QUI PER LEGGERE tutte LE NOTIZIE DEL GIRONE A Serie C girone B PADOVA – Le parole del centrocampista Mandorlini: «L’emozione di giocare con papà in panchina? E’ talmente bello quanto strano, devi gestire cose che agli occhi degli altri sono semplici, invece sono complicate. Sono fortunato perché sono in pochi a poter provare questa sensazione. A LIVEllo personale cerco di vederlo solo come allenatore, e lui di vedermi come giocatore e basta. Lui pretende qualcosa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati,in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A CLICCA QUI PER LEGGERELE NOTIZIE DEL GIRONE AC girone B PADOVA – Le parole del centrocampista Mandorlini: «L’emozione di giocare con papà in panchina? E’ talmente bello quanto strano, devi gestire cose che agli occhi degli altri sono semplici, invece sono complicate. Sono fortunato perché sono in pochi a poter provare questa sensazione. Allo personale cerco di vederlo solo come allenatore, e lui di vedermi come giocatore e basta. Lui pretende qualcosa ...

Gordom89 : - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie B LIVE: positivi nella Reggina le parole di Stepinski - #Serie #LIVE: #positivi #nella - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Recupero Catania-Vibonese 2-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Recupero #Catania-Vibonese #Serie https://t… - zazoomblog : Serie B LIVE: positivi nella Reggina le parole di Stepinski - #Serie #LIVE: #positivi #nella - zazoomblog : LIVE – Recupero Catania-Vibonese 2-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Recupero #Catania-Vibonese #Serie -