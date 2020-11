Sci alpino: annullate per mancanza di neve le prime gare di Coppa Europa a Reiteralm (Di mercoledì 18 novembre 2020) Niente da fare. Sembra un calendario maledetto e chissà se prima o poi si potrà davvero iniziare. La Coppa Europa di sci alpino 2020-2021 non partirà nemmeno il 29/30 novembre a Reiteralm, tappa designata per il nuovo “opening” del circuito continentale dopo le precedenti cancellazioni: purtroppo la Federazione austriaca ha dovuto annunciare l’addio della tappa prevista in Styria e questa volta non per il Coronavirus, ma per mancanza di neve. Dopo Scandinavia, ovvero Svezia e Norvegia (Gaellivare, Funaesdalen e Trysil) e Italia (Livigno e Obereggen) ecco un altro stop, dovuto questa volta al meteo. Dunque nuovamente rivoluzionato il calendario della manifestazione continentale: la prima tappa maschile in programma è in Svizzera, a Zinal, il 7/9 dicembre, con un superG, una combinata e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Niente da fare. Sembra un calendario maledetto e chissà se prima o poi si potrà davvero iniziare. Ladi sci2020-2021 non partirà nemmeno il 29/30 novembre a, tappa designata per il nuovo “opening” del circuito continentale dopo le precedenti cancellazioni: purtroppo la Federazione austriaca ha dovuto annunciare l’addio della tappa prevista in Styria e questa volta non per il Coronavirus, ma perdi. Dopo Scandinavia, ovvero Svezia e Norvegia (Gaellivare, Funaesdalen e Trysil) e Italia (Livigno e Obereggen) ecco un altro stop, dovuto questa volta al meteo. Dunque nuovamente rivoluzionato il calendario della manifestazione continentale: la prima tappa maschile in programma è in Svizzera, a Zinal, il 7/9 dicembre, con un superG, una combinata e ...

