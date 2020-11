Scandalo Calabria, Giuseppe Conte si scusa ma coinvolge i ministri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ormai è diventato difficile, per il Governo, sia gestire che giustificare ciò che sta accadendo in Calabria. Nel momento peggiore per l’intera nazione degli ultimi anni, in Calabria la sanità è stata negli ultimi giorni un porto di mare per Commissari alla Sanità rivelatisi, uno dopo l’altro, o inadeguati o dimissionari. Oggi, con 3 nomine fallite alle spalle e una regione con un sistema sanitario al collasso e senza controllo, Giuseppe Conte ha voluto dare le sue giustificazioni e presentare le sue scuse per quanto sta accadendo. I Commissari: Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio Prima lo Scandalo di un Commissario che non sapeva di dover organizzare un piano anti-Covid (Saverio Cotticelli). Poi un sostituto caduto nell’arco di poche ore nel caos, per via di passate affermazioni ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ormai è diventato difficile, per il Governo, sia gestire che giustificare ciò che sta accadendo in. Nel momento peggiore per l’intera nazione degli ultimi anni, inla sanità è stata negli ultimi giorni un porto di mare per Commissari alla Sanità rivelatisi, uno dopo l’altro, o inadeguati o dimissionari. Oggi, con 3 nomine fallite alle spalle e una regione con un sistema sanitario al collasso e senza controllo,ha voluto dare le sue giustificazioni e presentare le sue scuse per quanto sta accadendo. I Commissari: Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio Prima lodi un Commissario che non sapeva di dover organizzare un piano anti-Covid (Saverio Cotticelli). Poi un sostituto caduto nell’arco di poche ore nel caos, per via di passate affermazioni ...

Ormai è diventato difficile, per il Governo, sia gestire che giustificare ciò che sta accadendo in Calabria. Nel momento peggiore per l’intera nazione degli ultimi anni, in Calabria la sanità è stata ...

«Ma il Consiglio dei Ministri crede davvero che, tenendo una propria seduta a Reggio Calabria, come a dire lo Stato c'è, possa risolvere i problemi con ...

