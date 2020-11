Roma, famiglia allargata litiga in strada a mezzanotte: intervento in massa dei carabinieri, 8 persone multate (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una discussione dai toni accesi. Talmente accesi che qualcuno, vista, l’ora, avrà pensato di chiamare le forze dell’ordine, che sono rapidamente intervenute. E sul posto, in viale Giustiniano Imperatore, in zona San Paolo, a Roma, sono arrivate almeno sei pattuglie dei carabinieri, per sedare la lite che era nata tra otto persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le otto persone – compagni ed ex compagni tra loro – stavano litigando per futili motivi, probabilmente è volato qualche spintone e una delle persone è caduta, riportando delle escoriazioni. Per questo motivo si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. I carabinieri, una volta identificati i presenti e verbalizzato l’accaduto, hanno sanzionato tutti i partecipanti alla lite, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una discussione dai toni accesi. Talmente accesi che qualcuno, vista, l’ora, avrà pensato di chiamare le forze dell’ordine, che sono rapidamente intervenute. E sul posto, in viale Giustiniano Imperatore, in zona San Paolo, a, sono arrivate almeno sei pattuglie dei, per sedare la lite che era nata tra ottoappartenenti allo stesso nucleo familiare. Le otto– compagni ed ex compagni tra loro – stavanondo per futili motivi, probabilmente è volato qualche spintone e una delleè caduta, riportando delle escoriazioni. Per questo motivo si è reso necessario l’dell’ambulanza. I, una volta identificati i presenti e verbalizzato l’accaduto, hanno sanzionato tutti i partecipanti alla lite, in ...

