PS5 non è ancora disponibile in UK ma i giochi per la console hanno già rappresentato il 19% delle vendite (Di mercoledì 18 novembre 2020) PlayStation 5 arriverà nel Regno Unito domani, giovedì 19 novembre, ma sembra che molte persone si siano assicurate i preordini della console. Sorprendentemente, i titoli PS5 rappresentavano quasi un quinto di tutti i giochi retail venduti nel paese la scorsa settimana. Le informazioni provengono dall'editor di GamesIndustry.biz, Chris Dring. "I giochi per PS5 hanno rappresentato quasi il 19% di tutti i giochi venduti nel Regno Unito la scorsa settimana ... nonostante la console non sia ancora disponibile". PlayStation 5 è arrivata negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Singapore il 12 novembre, mentre il resto del mondo dovrà attendere fino domani. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) PlayStation 5 arriverà nel Regno Unito domani, giovedì 19 novembre, ma sembra che molte persone si siano assicurate i preordini della. Sorprendentemente, i titoli PS5 rappresentavano quasi un quinto di tutti iretail venduti nel paese la scorsa settimana. Le informazioni provengono dall'editor di GamesIndustry.biz, Chris Dring. "Iper PS5quasi il 19% di tutti ivenduti nel Regno Unito la scorsa settimana ... nonostante lanon sia". PlayStation 5 è arrivata negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Singapore il 12 novembre, mentre il resto del mondo dovrà attendere fino domani. Leggi altro...

randomrove : comunque sony italia che regala ps5 ai tipi di uomini e donne io bo veramente che placement è? ma poi come se avess… - djsutex : @PlayStationIT mi spiegate perché avete mandato una PS5 a Luis e noi comuni mortali manco la possiamo prenotare? Mi… - zave : @DavRe84 Un altro po' di contesto: Sony non ha mai (mai) lanciato una console in contemporanea mondiale e lo sta fa… - domenicopanacea : Soffrite perché non riuscite a trovare la PS5? Potete sempre dare uno sguardo alle OTTIME offerte su eBay! - tomasonidiego : ho sentito poco fa il negozio @GameStop dove ho prenotato #PS5 il quale mi ha informato che le prenotazioni D3 arri… -