PS5 è in arrivo in Europa e il problema delle poche scorte sembra davvero gravissimo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo gli USA e l'Asia, domani anche i giocatori europei potranno ottenere una PlayStation 5. Il lancio dilazionato doveva permettere a Sony di soddisfare la domanda dei giocatori, ma sfortunatamente ciò non sta succedendo secondo quanto riportato da alcune testimonianze. Tra queste c'è il giornalista Rami Ismail, il quale ha sottolineato che il "più grande" rivenditore dei Paesi Bassi avrà solo 500 unità PS5 disponibili per la vendita il giorno del lancio. 500 console PlayStation 5 per una popolazione di circa 20 milioni di persone dipinge un quadro cupo riguardo una carenza di approvvigionamento prevista prima del lancio. Considerando che il suddetto rivenditore non ha preso nessun preordine, è ovvio che l'intero stock di 500 unità sarà esaurito entroore. Ciò lascerà i consumatori ad aspettare la seconda ondata di stock o questi tenteranno la fortuna con altri ...