C'è un Movimento Cinque Stelle particolarmente celere nel mettere a tacere i dissidenti, quelli che mettono in dubbio la linea di un partito ormai diventato totalmente subalterno alla linea dettata dal Pd. E c'è un altro M5S assai più sbadato, che chiude volentieri un occhio su questa o quella mancanza dei propri esponenti, purché in fondo non diano troppo fastidio. E così mentre Gianluigi Paragone è stato espulso in fretta e furia, Giulia Sarti, per esempio, resta in stand-by da anni, nonostante lo scandalo rimborsopoli che l'ha vista coinvolta. Ora, un'altra bella gatta da pelare: Dino Giarrusso. Come si comporteranno i probiviri pentastellati nei suoi confronti? Riepilogando: Dino Giarrusso, ex giornalista de Le Iene ed eurodeputato dei Cinque Stelle, ha incassato contributi da lobbisti durante la campagna elettorale del 2019.

Ultime Notizie dalla rete : Paragone subito Paragone subito allontanato | con Giarrusso si temporaggia | i due volti del M5S Zazoom Blog GF VIP, Giulia Salemi e il battibecco con Natalia Paragoni: il retroscena spunta fuori solo adesso

Vi sveliamo subito cosa ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne! GF VIP, Giulia Salemi e il battibecco con Natalia Paragoni: il retroscena spunta fuori solo adesso Giulia Salemi e Natalia ...

Andrea Zelletta: la fidanzata Natalia Paragoni e il flirt con Alice Fabbrica

È definito "comodino" per la sua scarsa influenza nella Casa, ma se Andrea Zelletta ha mantenuto un profilo tranquillo ha sicuramente i suoi motivi. Dal ...

