Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Numero civico sbagliato in raccomandata: scatta la nullità della notifica? Non è certamente la prima volta che parliamo di notificazioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezione notifica da parte di un familiare, oppure con riferimento alla notifica raccomandata a persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso di notifica di un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un Numero ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 18 novembre 2020)inla nullità? Non è certamente la prima volta che parliamo dizioni e raccomandate: lo abbiamo fatto ad esempio con riferimento alla ricezioneda parte di un familiare, oppure con riferimento allaa persona deceduta. Di seguito vogliamo occuparci delle conseguenze che scaturiscono da una questione pratica non rara nella realtà quotidiana: in caso didi un atto avente valore giuridico, come ad es. un atto giudiziario, una multa stradale o un cartella esattoriale, ad un indirizzo non completamente corretto, perché contenente un...

FraschiniMauri2 : @Luca_Mussati Non sono d’accordo. Le curve sono scese dove sono stati presi provvedimenti più o meno decisi. Io non… - GesuinoCardu : @diegocatalano77 @fattoquotidiano no guarda sbaglia numero civico ... non conosci la formula 1 ora formula Mercedes… - PALERMOPM : LAVORI - FrancescaLupo15 : @Manueloz12 @SDAExpress No, lo facevano a Marzo. Ma qui è un errore di numero civico che non correggono perché non leggono i reclami. - h0lic_mp4 : @surrealistangel già ??????? io pensavo fosse solo una superstizione della gente ma se vedi molte strade viene propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero civico A chi conviene avere il numero civico? I nomi delle vie sono segno di potere? Corriere Innovazione Valtellina nuova toponomstica a salvaguardia dei luoghi e identità storica

Con i nomi di vie, vicoli e piazze e con la numerazione civica soccorsi e consegne saranno più veloci e sicuri ...

Alghero: interruzione di energia elettrica alla Pivarada - L'elenco dei numeri civici interessati

Il prossimo giovedì 19 di Novembre, l'Enel dovrà intervenire ad Alghero per effettuare una serie di interventi di manutenzione agli impianti. L'intervento è programmato dalle 9 alle 13. Nel corso dei ...

Con i nomi di vie, vicoli e piazze e con la numerazione civica soccorsi e consegne saranno più veloci e sicuri ...Il prossimo giovedì 19 di Novembre, l'Enel dovrà intervenire ad Alghero per effettuare una serie di interventi di manutenzione agli impianti. L'intervento è programmato dalle 9 alle 13. Nel corso dei ...