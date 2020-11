“Minacciato di morte”. Attimi di paura per Rocco Casalino, portavoce di Conte. Cosa è successo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non solo Covid per Rocco Caslino, il portavoce del Primo ministro Conte: la notizia della sua positività risale allo scorso ottobre e da allora Casalino è rimasto a casa seguendo il protocollo previsto dal ministero della Salute per i casi come il suo. Nonostante l’isolamento ha continuato a lavorare e ieri è potuto tornare nel suo ufficio per seguire da vicino i lavori della presidenza del Consiglio. Ma il suo ritorno a lavoro ha coinciso anche con il mantenimento di una promessa fatta nelle settimane scorse, quando aveva dichiarato di voler agire per vie legali contro gli insulti e le minacce ricevute. Ma Cosa è successo? Questa mattina, prima di iniziare a lavorare, Rocco Casalino è stato visto entrare nel posto di polizia del cortile di Palazzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non solo Covid perCaslino, ildel Primo ministro: la notizia della sua positività risale allo scorso ottobre e da alloraè rimasto a casa seguendo il protocollo previsto dal ministero della Salute per i casi come il suo. Nonostante l’isolamento ha continuato a lavorare e ieri è potuto tornare nel suo ufficio per seguire da vicino i lavori della presidenza del Consiglio. Ma il suo ritorno a lavoro ha coinciso anche con il mantenimento di una promessa fatta nelle settimane scorse, quando aveva dichiarato di voler agire per vie legali contro gli insulti e le minacce ricevute. Ma? Questa mattina, prima di iniziare a lavorare,è stato visto entrare nel posto di polizia del cortile di Palazzo ...

