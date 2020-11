Maestra licenziata per un video hard, il papà 'spione': 'Non è una vittima, quelle cose non doveva farle' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da vittima a colpevole , come spesso - purtroppo - accade quando una donna viene incastrata dal revenge porn . Ha dell'incredibile quanto accaduto ad una giovanissima Maestra d'asilo nel torinese, che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Daa colpevole , come spesso - purtroppo - accade quando una donna viene incastrata dal revenge porn . Ha dell'incredibile quanto accaduto ad una giovanissimad'asilo nel torinese, che ...

repubblica : Torino, video hard della maestra d'asilo sul web. E dopo la gogna è licenziata [di Cristina Palazzo] [aggiornamento… - feeripol7 : @HoppipollaFede Viene licenziata per essere stata vittima di una violenza (perché questo è il revenge porn). Perché… - ravanin58 : RT @Nonha_stata: Maestra licenziata per la diffusione di un suo video hard. Fosse stato un maschio si sarebbe guadagnato un encomio solenne. - fefebaraonda : RT @M49liberorso: La miseria umana di un individuo che condivide immagini private non si può misurare. - DanieleLanati : RT @j_gufo: Chi si impiccia della vita sessuale altrui, come gli omofobi o le mammine della maestra licenziata per le foto rubate, deve cap… -