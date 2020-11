L'Oms frena gli entusiasmi: 'I vaccini non saranno pronti per frenare la seconda ondata Covid' (Di mercoledì 18 novembre 2020) No al terrore ma anche alcuni entusiasmi sono ingiustificati e bisogna fare un bagno di realtà: il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità per le emergenze, Michael Ryan ha avvertito che i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) No al terrore ma anche alcunisono ingiustificati e bisogna fare un bagno di realtà: il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità per le emergenze, Michael Ryan ha avvertito che i ...

globalistIT : - RilkeRainer : RT @fanpage: Il direttore generale dell’Oms frena gli entusiasmi - infoitsalute : 'Il vaccino non basta'. L'Oms frena gli entusiasmi: 'Così non si ferma la pandemia' - bisagnino : Covid. Per adesso, il successo del vaccino Moderna è solo in Borsa. OMS frena: Valutare 'efficacia e sicurezza fina… - AurelianoStingi : RT @fanpage: Il direttore generale dell’Oms frena gli entusiasmi -