Lo schianto | mamma è grave | non sa che il suo piccolo “è volato in cielo”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Terribile incidente in provincia di Rovigo. Un bambino di 5 anni ha perso la vita e la madre èin ospedale. Non sa ancora nulla. Terribile incidente a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo. Unaè ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale cittadino e ancora non sa che il suoSteve, non ce l’ha fatta ed “èincome annuncia in una nota il sindaco. Lo scontro frontale che ha spezzato la vita al bambino, è ora sotto la lente di ingrandimento della Procura che vuole vederci chiaro e ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Quello che si sa è che due auto si sono scontrate frontalmente e che l’impatto è stato tremendo, tanto che il bambino è morto sul colpo e tutto quello che si trovava all’interno dell’auto guidata dalla ...