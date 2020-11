Le Regioni il pressing sul Governo: “Meno indicatori per calcolare le zone rosse” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è conclusa la conferenza delle Regioni. Da parte dei governatori la richiesta a Roma di rivedere “i tempi per il cambio di zona”. ROMA – “Rivedere i tempi per uscire dalle zone rosse e arancioni“. E’ questa una delle richieste dei governatori ai ministri Speranza e Boccia e al Cts. Nella conferenza delle Regioni, voluta fortemente da Massimiliano Fedriga, i presidenti hanno elaborato delle istanze da presentare all’esecutivo. Nei prossimi giorni, secondo il Corriere della Sera già venerdì 20, ci sarà un incontro tra il Governo e i rappresentanti delle Regioni per cercare di trovare un compromesso e valutare le possibili aperture per il periodo natalizio. Le richieste delle Regioni Sono due le richieste ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è conclusa la conferenza delle. Da parte dei governatori la richiesta a Roma di rivedere “i tempi per il cambio di zona”. ROMA – “Rivedere i tempi per uscire dallerosse e arancioni“. E’ questa una delle richieste dei governatori ai ministri Speranza e Boccia e al Cts. Nella conferenza delle, voluta fortemente da Massimiliano Fedriga, i presidenti hanno elaborato delle istanze da presentare all’esecutivo. Nei prossimi giorni, secondo il Corriere della Sera già venerdì 20, ci sarà un incontro tra ile i rappresentanti delleper cercare di trovare un compromesso e valutare le possibili aperture per il periodo natalizio. Le richieste delleSono due le richieste ...

