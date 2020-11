Lazio, visite mediche annullate per Immobile: gli aggiornamenti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Niente visite mediche oggi per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio non andrà oggi alla clinica Paideia: ecco il motivo annullate le visite mediche di Ciro Immobile previste per oggi alla Clinica Paideia. Il centravanti della Lazio, infatti, non si dirigerà nella struttura perchè così facendo interromperebbe l’isolamento fiduciario. LEGGI TUTTI I DETTAGLI SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nienteoggi per Ciro. Il centravanti dellanon andrà oggi alla clinica Paideia: ecco il motivoledi Ciropreviste per oggi alla Clinica Paideia. Il centravanti della, infatti, non si dirigerà nella struttura perchè così facendo interromperebbe l’isolamento fiduciario. LEGGI TUTTI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

MassimGiannini : Il Tar di Bari fa aprire le scuole e quello di Lecce le fa chiudere. Il Tar del Lazio blocca le visite domiciliari… - calciomercatoit : ?? #Lazio, visite mediche annullate per #Immobile: le ultime - sportli26181512 : #Lazio, giallo Immobile: visite mediche annullate: Ieri sera la notizia dello stop all'isolamento domiciliare, in m… - Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - Solo_La_Lazio : ?? Era atteso in mattinata... ?? Poi i controlli sono stati annullati ?? #Immobile dovrà aspettare per tornare in grup… -