Fonderie Pisano alle istituzioni | “Noi pronti ad andare via… e voi?”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Siamoa entrare nel merito del nuovo stabilimento da noi progettato con la massima attenzione agli aspetti ambientali e produttivi”. Dopo aver vinto davanti al Tar la causa con il Comune di Buccino, leescono allo scoperto e attraverso una lettera firmata dall’amministratore delegato Guido Cusano hanno chiesto un incontro urgente al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, ma anche all’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, ai sindaci di Salerno e Buccino per mettere nero su bianco tutti gli aspetti decisivi e determinanti per la delocalizzazione dello stabilimento industriale. “Negli ultimi anni la nostra azienda ha subito un attacco mediatico attraverso il quale è stata accusata di avere contribuito ala distruzione degli equilibri ambientali e, ...

tvoggi : DELOCALIZZAZIONE FONDERIE, I PISANO CHIEDONO UN INCONTRO Una lettera firmata da Guido Pisano, il presidente delle F… - salernonotizie : Delocalizzazione Fonderie Pisano, iter spedito per l’insediamento a Buccino -

Il trasferimento, in base al prezzo offerto in sede ndi gara, costerà ai Pisano 2.395.620 euro. La nuova azienda sarà "moderna e supertecnologica" per un investivo di circa 43 milioni di euro ...Delocalizzazione delle Fonderie Pisano nell'area industriale del Comune di Buccino, manca solo la stipula del contratto ...