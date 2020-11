Fidanzato diffonde video privato: preside licenzia maestra d’asilo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un caso che ha generato non poche polemiche e che porta fuori risvolti molto importanti. La maestra d’asilo chiede giustizia. Di diffusione di materiale privato senza consenso se ne era parlato già precedentemente. Un paio di settimane fa accadde in Sicilia infatti qualcosa di molto simile a quello di cui parliamo ora. Il caso siciliano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un caso che ha generato non poche polemiche e che porta fuori risvolti molto importanti. Lachiede giustizia. Di diffusione di materialesenza consenso se ne era parlato già precedentemente. Un paio di settimane fa accadde in Sicilia infatti qualcosa di molto simile a quello di cui parliamo ora. Il caso siciliano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Peter_0T : L'ex fidanzato diffonde contenuti privati nella chat del calcetto, le madri dei bambini tra cui la moglie di uno de… - sassolin0 : RT @VaneJuice: NON È COLPA DELLA RAGAZZA SE IL FIDANZATO DIFFONDE COSE PRIVATE NON È COLPA DELLA RAGAZZA SE IL FIDANZATO DIFFONDE COSE PRI… - alzheimer_dr : RT @VaneJuice: NON È COLPA DELLA RAGAZZA SE IL FIDANZATO DIFFONDE COSE PRIVATE NON È COLPA DELLA RAGAZZA SE IL FIDANZATO DIFFONDE COSE PRI… - VaneJuice : NON È COLPA DELLA RAGAZZA SE IL FIDANZATO DIFFONDE COSE PRIVATE NON È COLPA DELLA RAGAZZA SE IL FIDANZATO DIFFONDE… - enfperalta : una maestra viene licenziata perché il suo fidanzato diffonde un video privato e i commenti sono sempre gli stessi:… -