"Falso!". Elisabetta Gregoraci non ha pace, Flavio Briatore costretto a parlare (Di mercoledì 18 novembre 2020) Abbiamo sentito tutti la frase di Elisabetta Gregoraci, che, prima in 'disparte' a Giulia Salemi, poi in diretta al Grande Fratello Vip, ha dichiarato che l'ex marito Flavio Briatore le avesse. hiesto di risposarla durante il lockdown. "Mi è scappato ma è una cosa bella", ha aggiunto EliGreg, probabilmente temendo di essersi fatta scappare più di quanto avrebbe dovuto. "Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto 'guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci'". Questo il discorso riportato interamente da Elisabetta Gregoraci stessa. Ma ci sono novità. (Continua dopo le foto) "Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante, ...

