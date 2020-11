Ex calciatore sciolto nell’acido: “L’ho spinto ma era già morto” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andrea La Rosa, ex calciatore sciolto nell’acido nel 2017, sarebbe stato ucciso da Raffale Rullo e da sua madre, ma ancora non è sicuro. Andrea La Rosa (Fonte foto: Web)Raffaele Rullo, 37 anni, continua a ribadire di non aver ucciso Andrea La Rosa, ex calciatore sciolto nell’acido nel 2017. Rullo è indagato insieme a sua madre, Antonietta Biancaniello, anch’essa detenuta e che ha dichiarato a sua volta: “Era già morto quando l’ho spinto”. Leggi anche >>> Morire a 21 anni, il Covid non ha pietà per nessuno: addio Martina Ex calciatore sciolto nell’acido: Rullo e la madre si difendono dalle loro celle Oggi non solo Rullo ha parlato dal carcere. È successo anche per il caso Ragusa, dove il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andrea La Rosa, exnel 2017, sarebbe stato ucciso da Raffale Rullo e da sua madre, ma ancora non è sicuro. Andrea La Rosa (Fonte foto: Web)Raffaele Rullo, 37 anni, continua a ribadire di non aver ucciso Andrea La Rosa, exnel 2017. Rullo è indagato insieme a sua madre, Antonietta Biancaniello, anch’essa detenuta e che ha dichiarato a sua volta: “Era già morto quando l’ho”. Leggi anche >>> Morire a 21 anni, il Covid non ha pietà per nessuno: addio Martina Ex: Rullo e la madre si difendono dalle loro celle Oggi non solo Rullo ha parlato dal carcere. È successo anche per il caso Ragusa, dove il ...

68_dux : - marisabelm12 : RT @ilmessaggeroit: Ex #calciatore ucciso e sciolto nell'acido, l'imputata: «Era già morto quando l'ho spinto nel bidone» - mattinodinapoli : Ex #calciatore ucciso e sciolto nell'acido, l'imputata: «Era già morto quando l'ho spinto nel bidone» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ex #calciatore ucciso e sciolto nell'acido, l'imputata: «Era già morto quando l'ho spinto nel bidone» - Jonas62712964 : RT @ilmessaggeroit: Ex #calciatore ucciso e sciolto nell'acido, l'imputata: «Era già morto quando l'ho spinto nel bidone» -