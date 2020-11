Due donne sgozzate in 4 mesi: uccise dallo stesso killer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Due donne sgozzate a 4 mesi di distanza: Gianna e Daniela sono state uccise dallo stesso killer Sono state uccise dallo stesso killer. E’ quanto emerge dalle indagini n corso sulla morte di Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri, trovate senza vita a distanza di soli quattro mesi ed entrambe sgozzate. Daniela Roveri è stata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Duea 4di distanza: Gianna e Daniela sono stateSono state. E’ quanto emerge dalle indagini n corso sulla morte di Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri, trovate senza vita a distanza di soli quattroed entrambe. Daniela Roveri è stata L'articolo proviene da YesLife.it.

Oggi la Regione ha comunicato anche due decessi nella provincia di Ravenna: 2 pazienti di sesso maschile di 50 e 88 anni. Il bollettino regionale, aggiornato alle 12 del 18 novemb ...

Covid, 53 morti ma calano i ricoveri

BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 95.654 casi di positività, 2.371 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.732 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ...

