Donna soffocata con una stretta al collo a Milano: a ucciderla in casa è stato un immigrato egiziano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un omicidio terribile. Le indagini hanno portato a fare piena luce su una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica. Riflettori puntati su un immigrato egiziano, che – secondo gli investigatori – ha soffocato e ucciso una Donna in casa ad aprile. La polizia l'ha arrestato per omicidio, a San Giuliano milanese, in esecuzione di un'ordinanza del gip del Tribunale di Milano. Si tratta di un 25enne. Il giovane è irregolare sul territorio nazionale. La Donna aveva 45 anni e il suo omicidio è avvenuto lo scorso 28 aprile nella sua abitazione a Milano. L'immigrato egiziano deve rispondere all'accusa di omicidio L'accusa a carico del 25enne è omicidio ...

