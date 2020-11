DayDreamer: da dicembre torna in daytime (Di giovedì 19 novembre 2020) DayDreamer: dal prossimo 21 dicembre andrà in onda nella fascia oraria di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Ecco la nuova programmazione. Arrivano le ultime anticipazioni della soap opera turca di grande successo DayDreamer. Mediaset ha infatti annunciato, sul profilo Instagram ufficiale della soap, un cambio di programmazione per il programma. Da dicembre, infatti, vedremo la soap tornare nel palinsesto settimanale. Prenderà prima il posto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, per la solita sosta natalizia, poi quello de Il Segreto, che invece verrà sospeso. DayDreamer sostituirà Pomeriggio 5 per la sosta natalizia. Grandi notizie per i fan di DayDreamer. A partire dal prossimo 21 dicembre la soap opera turca torna nel ... Leggi su 2anews (Di giovedì 19 novembre 2020): dal prossimo 21andrà in onda nella fascia oraria di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Ecco la nuova programmazione. Arrivano le ultime anticipazioni della soap opera turca di grande successo. Mediaset ha infatti annunciato, sul profilo Instagram ufficiale della soap, un cambio di programmazione per il programma. Da, infatti, vedremo la soapre nel palinsesto settimanale. Prenderà prima il posto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, per la solita sosta natalizia, poi quello de Il Segreto, che invece verrà sospeso.sostituirà Pomeriggio 5 per la sosta natalizia. Grandi notizie per i fan di. A partire dal prossimo 21la soap opera turcanel ...

