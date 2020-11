Covid-19, superato il limite critico delle terapie intensive: i numeri in Campania (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUno studio dell’agenzia per i servizi sanitari regionali Agenas mostra come, nel giro di una settimana, le Regioni a rischio sul fronte delle terapie intensive sono passate da 10 a 17. Per il Ministero della Sanità la soglia critica di occupazione delle terapie intensive è fissata al 30%, e ad oggi la media nazionale si attesta al 42%. Le uniche Regioni dove i ricoveri in rianimazione dei malati Covid non superano il 30% sono Molise, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Qui per ora tutte le prestazioni sanitarie che non riguardano il coronavirus restano quindi garantite. La Regione con la percentuale più alta di posti occupati è la Lombardia (64%), seguita da Piemonte (61%) e provincia di Bolzano (57%). Non va meglio in Umbria (55%) in Liguria ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUno studio dell’agenzia per i servizi sanitari regionali Agenas mostra come, nel giro di una settimana, le Regioni a rischio sul frontesono passate da 10 a 17. Per il Ministero della Sanità la soglia critica di occupazioneè fissata al 30%, e ad oggi la media nazionale si attesta al 42%. Le uniche Regioni dove i ricoveri in rianimazione dei malatinon superano il 30% sono Molise, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Qui per ora tutte le prestazioni sanitarie che non riguardano il coronavirus restano quindi garantite. La Regione con la percentuale più alta di posti occupati è la Lombardia (64%), seguita da Piemonte (61%) e provincia di Bolzano (57%). Non va meglio in Umbria (55%) in Liguria ...

