Continua il dialogo Pd-Berlusconi Ma sul doppio relatore è stallo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) E’sulla partita – suggestiva ma assai complicata – della nomina di un, uno di maggioranza e uno di opposizione, alla legge di Bilancio in arrivo nell’aula di Montecitorio. Slitta a domani mattina la riunione dei capigruppo della commissione Bilancio, ma le spine sulla strada delbipartisan restano irte. E si fa largo l’opzione residuale: undi Forza Italia. In “coordinamento” con gli alleati, che al momento, restano freddi, o da sola se avrà la forza (e la volontà) di smarcarsi. Ancora oggi Silvioha rilanciato il tema durante la presentazione del pacchetto di proposte per la manovra targate Forza Italia: “Siamo forza di opposizione ma il senso di responsabilità ci impone di accogliere l’appello alla collaborazione del presidente ...