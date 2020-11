Calabria, Gratteri su La7: “Gino Strada? Ha fatto grandi cose. Ma come commissario serve un manager contro ruberie, non un bravo medico” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Gino Strada non va bene per la Calabria. Sono stato in Africa e so le cose straordinarie che ha fatto, ma il problema della Calabria non sono gli ospedali da campo. Sono i buchi, le ruberie nelle Asp, l’acquisto dei materiali sanitari. C’è bisogno di un manager, non di un bravo medico“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” dal capo procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che aggiunge: “Non c’è bisogno nemmeno di ospedali da campo come se fossimo in Afghanistan: in Calabria ci sono 18 ospedali chiusi, meglio riaprire 3 o 4 di quelli”. Gratteri spiega: “Credo che andrebbe bene come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ginonon va bene per la. Sono stato in Africa e so lestraordinarie che ha, ma il problema dellanon sono gli ospedali da campo. Sono i buchi, lenelle Asp, l’acquisto dei materiali sanitari. C’è bisogno di un, non di unmedico“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” dal capo procuratore di Catanzaro Nicola, che aggiunge: “Non c’è bisogno nemmeno di ospedali da campose fossimo in Afghanistan: inci sono 18 ospedali chiusi, meglio riaprire 3 o 4 di quelli”.spiega: “Credo che andrebbe bene...

