Vidal non si ferma: terzo gol in due partite, ma il Cile cade in Venezuela (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ancora a segno con il suo Cile Arturo Vidal, ma vince il Venezuela 2-1 nella sfida valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022. Dopo la doppietta al Perù di sabato scorso il centrocampista dell’Inter ha timbrato il cartellino per la terza volta in due partite, pareggiando la rete iniziale di Luis Mago, ma nel finale Salomon Rondon ha regalato i tre punti al Venezuela. L’altro interista Alexis Sanchez ha giocato per tutti e 90 i minuti della gara. Il Cile è soltanto sesto in classifica con 4 punti nel girone unico sudamericano, occorre arrivare tra le prime quattro squadre per staccare il pass mondiale, la quinta giocherà lo spareggio. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ancora a segno con il suoArturo, ma vince il2-1 nella sfida valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022. Dopo la doppietta al Perù di sabato scorso il centrocampista dell’Inter ha timbrato il cartellino per la terza volta in due, pareggiando la rete iniziale di Luis Mago, ma nel finale Salomon Rondon ha regalato i tre punti al. L’altro interista Alexis Sanchez ha giocato per tutti e 90 i minuti della gara. Ilè soltanto sesto in classifica con 4 punti nel girone unico sudamericano, occorre arrivare tra le prime quattro squadre per staccare il pass mondiale, la quinta giocherà lo spareggio. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Agli uomini di Rueda non è bastato Arturo Vidal a salvare il risultato e uscire indenni dallo Stadio Olimpico di Caracas: il Cile perde 2-1 e resta al sesto posto del girone di ...

