Un ex miniera in Sardegna è fra i siti più ' silenziosi' del mondo

AGI è nel cuore della Sardegna uno dei siti piu' 'silenziosi' del mondo - candidato assieme a Limburgo, regione al confine tra Belgio Germania e Olanda - a ospitare l'Einstein Telescope (ET), osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione per lo studio dell'universo. L'ex miniera di 'Sos Enattos' nel territorio di Lula (Nuoro) non si trova soltanto in un'area geologicamente stabile e scarsamente abitata, caratteristiche che la rendono potenzialmente il luogo ideale. Uno studio multidisciplinare, appena pubblicato sulla rivista internazionale 'Seismological Research Letters', certifica che a 'Sos Enattos' regna anche uno straordinario silenzio sismico. A questa conclusione è arrivato il team guidato da ricercatori ...

